https://static.news.ru/photo/df8b5cde-556d-11ea-928e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Artur Widak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Мужчина оставил свою дочь в аэропорту. Ребёнка не пустили за границу из-за недействительных документов.

Отец семейства должен был поехать в отпуск с женой, двумя детьми от второго брака и с 14-летней дочерью от первого брака. Бывшая жена отказалась отдать мужчине паспорт ребёнка для покупки авиабилета, сообщив лишь срок действия документа. Мужчина сумел забронировать поездку для всей семьи, но в аэропорту выяснилось, что паспорт будет недействительным через два месяца.

По словам мужчины, сотрудники авиакомпании отказались пускать ребёнка на рейс. Тогда он решил поехать в отпуск без старшей дочери.

Моя жена сказала, что отменит всю поездку, если я не полечу, поскольку она не справится с двумя детьми одна. Мы потеряли бы огромные деньги, так что я согласился поехать, — написал мужчина на портале Reddit, сообщает Mirror.

Мужчина пообещал, что обязательно возьмёт девочку в другое путешествие, когда сделает ей новый паспорт. Ребёнок обиделся на мужчину и перестал с ним разговаривать после того, как он вернулся из отпуска. Отец заявил, что изначально считал, что поступил правильно, а теперь думает по-другому.

NEWS.ru сообщал, что мужчина бросил своих детей в аэропорту Шереметьево. Он написал, что ему нечем их кормить и попросил отправить двух мальчиков пяти и семи лет в приют. Личность мужчины была установлена, он воспитывал детей в одиночестве. В отношении него возбуждены уголовные дела, детей передали бабушке.