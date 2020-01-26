https://static.news.ru/photo/e0cb677e-405a-11ea-a2f8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В московском аэропорту Шереметьево мужчина оставил своих сыновей пяти и семи лет с запиской, что ему нечем их кормить. Известно, что семья прилетела из Хабаровска.

У брошенных мальчиков при себе имеются все документы. Сотрудникам аэропорта они сообщили, что отец их уже бросал. Полицейские сейчас разыскивают мужчину, а также других родственников детей.

Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России организована доследственная проверка.

Как писал NEWS.ru, женщина, которая оставила без присмотра в подмосковном хостеле двух годовалых детей, арестована по решению суда. Матери предъявлено обвинение по статье за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, а также за оставление в опасности. Женщина свою вину не признала, она утверждает, что оставила малышей на попечение знакомой няни.