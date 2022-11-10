Мужчин-трудоголиков предупредили о проблемах с потенцией Андролог Садыков: трудоголизм плохо влияет на мужскую потенцию

Фото: Shutterstock

Стремление мужчин работать круглые сутки может привести к проблемам с потенцией, рассказал «Газете.Ru» уролог-андролог Гусейин Садыков. Как пояснил врач, трудоголизм и постоянный стресс влияют на настроение и гормональный фон, все это в итоге приводит к снижению сексуальных возможностей.

Казалось бы, стремление много работать, чтобы хорошо зарабатывать, можно только приветствовать. Но в итоге вовлеченность в трудовую деятельность 24/7 и постоянный стресс провоцируют снижение настроения и нарушение гормонального фона. А это уже прямой путь к снижению потенции, — сказал андролог.

Садыков отметил, что для восстановления сил мужчине в среднем нужно спать по семь — девять часов, при этом в реальности эта цифра не превышает пяти-шести. Такой недосып вместе с насыщенным ритмом жизни не позволяет современным мужчинам полноценно отдохнуть, что негативно сказывается как на их психоэмоциональном состоянии, так и на гормональном фоне.

Гусейин Садыков ранее сообщил, что на мужской потенции может отрицательно сказаться просмотр порнофильмов. Так, порно может спровоцировать серьезные сексуальные нарушения, среди которых может быть преждевременное семяизвержение и снижение эректильной функции, пояснил специалист. По его словам, это происходит из-за того, что просмотр порнографии, который не сопровождается половым актом, приводит к застоям секрета в простате.