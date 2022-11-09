Названы негативные последствия просмотра порнофильмов Уролог Садыков: просмотр порнографии может привести к преждевременному семяизвержению

Фото: unsplash

Просмотр порнофильмов может отрицательно сказаться на мужской потенции, рассказал в беседе с «Газетой.Ru» уролог-андролог Гусейин Садыков. Так, могут провоцироваться серьезные сексуальные нарушения, среди которых может быть преждевременное семяизвержение и снижение эректильной функции, пояснил специалист. По его словам, это происходит из-за того, что просмотр порнографии, который не сопровождается половым актом, приводит к застоям секрета в простате.

Просмотры порнофильмов, если это не сопровождается половым актом, провоцируют застой секрета в предстательной железе и семенных пузырьках. При частом повторении это приводит к развитию серьезных сексуальных нарушений, в первую очередь к преждевременному семяизвержению и снижению эректильной функции, — предупредил врач.

Садыков также предостерег мужчин от частых мастурбаций, так как они способны спровоцировать преждевременное семяизвержение. Привычка получать сексуальное самоудовлетворение также может вызвать психогенную эректильную дисфункцию, рассказал уролог.

Уролог-андролог Владимир Линьков ранее рассказал, что большинство симптомов простатита неочевидны и пациенты могут не придать им должного значения. По его словам, проблемы с мочеиспусканием и импотенцию многие могут списывать на возраст, тогда как на самом деле они свидетельствуют о заболеваниях предстательной железы. Уролог уточнил, что простатит может развиться у мужчины в любом возрасте после полового созревания. По его словам, в группах риска находятся люди, которые ведут малоподвижный образ жизни, и те, кто имеет слишком редкие половые связи.