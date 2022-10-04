Мужчинам рассказали, на какую болезнь могут указывать проблемы с потенцией Уролог Линьков: проблемы с потенцией могут указывать на развитие простатита

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Большинство симптомов простатита неочевидны и пациенты могут не придать им должного значения, рассказал «Газете.Ru» уролог-андролог Владимир Линьков. По его словам, проблемы с мочеиспусканием и импотенцию многие могут списывать на возраст, тогда как на самом деле они свидетельствуют о заболеваниях предстательной железы.

Пожалуй, большую часть симптоматики простатита, кроме боли в промежности, можно назвать неочевидными. Например, это ухудшение качества мочеиспускания и эректильной функции, чему пациенты не придают значения, или не замечая этих проявлений, или связывая с возрастом, — отметил врач.

Уролог уточнил, что простатит может развиться у мужчины в любом возрасте после полового созревания. По его словам, в группах риска находятся люди, которые ведут малоподвижный образ жизни, и те, кто имеет слишком редкие половые связи.

Из-за редкого семяизвержения возникают застойные явления в железе, что является почвой для размножения в ней микроорганизмов, — пояснил специалист.

Врач-уролог Константин Антонов ранее рассказал, что симптомы хронического простатита могут быть признаками более серьезных и опасных заболеваний. По его словам, если врач ставит подобный диагноз без дополнительных обследований, это говорит о его некомпетентности. Подтвердить такой диагноз или найти настоящую причину болезни можно только после проведения специальных обследований.