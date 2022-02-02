«Муж станет безумным папашей»: акушер назвал риски партнёрских родов

За последние годы количество женщин, поступающих в роддома вместе с мужьями, существенно выросло, заявил в беседе с NEWS.ru акушер-гинеколог Армен Краюхин. Однако, по его словам, в формате партнёрских родов есть ряд рисков для самого родового процесса, климата в семье и мужской психики.

У некоторых мужчин при виде страданий жены может сформироваться глубочайший комплекс вины. Если мама через 15 минут после родов уже не вспомнит о своих мучениях (так уж устроен женский организм), с папой эти впечатления могут остаться на всю жизнь. В лучшем случае такой отец станет «безумным папашей» — сверхзаботливым и сверхтревожным. В худшем — может уйти из семьи или стать импотентом, — сказал Краюхин.

Он добавил, что среди других неприятных моментов партнёрских родов — непредсказуемая реакция роженицы на присутствие мужа. Негатив или стеснение могут вызвать затягивание родового процесса, пока мужчина находится в родильном боксе.

Однако, помимо негативных моментов, в партнёрских родах есть и плюсы, заверил эксперт. По его мнению, нахождение супруга рядом в важный момент способствует сближению, укреплению привязанности и задаёт родам правильный настрой. Кроме того, он отметил, что муж может помочь роженице перенести боль и проконтролировать действия медиков.

Вот почему каждая пара будущих родителей должна не только решить для себя, как они будут рожать — вместе или порознь, но и не бояться менять свои решения уже в процессе родов. Будьте гибкими и приспосабливайтесь к ситуации! — заключил врач.

Ранее Краюхин рассказал, что вредные привычки беременных женщин несут риски как для них, так и для будущих новорождённых. Так, злоупотребление алкоголем во время беременности может спровоцировать выкидыш или врождённые пороки у плода. Дети курящих матерей чаще болеют, а злоупотребление кофеином опасно для нервной системы и сосудов плаценты.