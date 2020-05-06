Муж Гузеевой рассказал, какой вред коронавирус нанесёт ресторанному бизнесу

https://static.news.ru/photo/36e0d08a-8f7b-11ea-ab6c-fa163e074e61_660.jpg Игорь Бухаров Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Президент Федерации рестораторов и отельеров РФ Игорь Бухаров заявил, что коронавирус нанёс сильный удар по всем сферам общественного питания.

По его словам, некоторым кафе и ресторанам не удастся пережить май. Он считает, что 70% заведений закроются. Остальные смогут продолжить работу переквалифицировавшись. Например, начнут продавать блюда навынос.

Супруг Ларисы Гузеевой отметил, что доходы многих россиян снизились и поэтому они откажутся от походов в рестораны в целях экономии. Наиболее сильный удар коронавирус нанесёт заведениям, привыкшим подавать горячие и свежие блюда, так как они не смогут доставить их клиентам в качественном виде.

Бухаров также выразил надежду, что миру удастся избежать второй волны COVID-19, которая может начаться осенью. Иначе в стране могут закрыться около 90% точек общественного питания, передаёт «Собеседник».

Как писал NEWS.ru, ранее Бухаров сообщил, что больше половины кафе и ресторанов могут уйти с рынка, потому что государство не оказало адекватной помощи. По его словам, ресторанный бизнес не попал под государственные субсидии, которые давали организациям, чтобы они сохранили 90% персонала.