https://static.news.ru/photo/1454c568-cd7e-11e9-8227-fa163e074e61_660.jpg Виталий Мутко Фото: Сергей Булкин/News.ru

Проектно-сметная документация по созданию новых защитных сооружений в Иркутской области будет разработана в течение шести месяцев, заявил вице-премьер, глава правительственной комиссии по ликвидации последствий паводков в регионе Виталий Мутко.

Сооружения будут построены по совершенно другому классу защиты, — сказал Мутко на совещании о решении жилищных проблем пострадавших от паводков с участием президента РФ.

Президент Владимир Путин потребовал довести до местных жителей всю информацию о месте нахождения новых защитных сооружений. По мнению российского лидера, люди, пострадавшие при паводках, должны быть в курсе всех изменений.

В зависимости от этого они решения принимают, оставаться или не оставаться, как строить свою жизнь. Для них это важно, жизненно важно, — добавил президент.

Ранее президент назвал целесообразным создание общего плана поддержки бизнеса в пострадавших от летнего паводка районах Иркутской области. Во время общения жителей Тулуна с Путиным к президенту обратилось несколько человек, потерявших бизнес из-за подтопления. По словам гражданам, они до сих пор не получили обещанной помощи. Российский лидер в ответ заявил, что вопрос нужно решать не индивидуально, а создав общий план поддержки бизнеса, передавал News.ru.