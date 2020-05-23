Сегодня Иосифу Бродскому исполнилось бы 80 лет. Совсем немного, если вдуматься. Хотя поэт, как принято говорить, ушёл из жизни в 1996 году, вплоть до сегодняшнего дня он продолжает жить в своём творчестве. Бродский вдохновляет, Бродский восхищает, Бродский продолжает удивлять. Мало кто не вспомнил в прошедшие дни эти строки из известного стихотворения:

«Не будь дураком! Будь тем, чем другие не были. Не выходи из комнаты! То есть дай волю мебели, слейся лицом с обоями. Запрись и забаррикадируйся шкафом от хроноса, космоса, эроса,...