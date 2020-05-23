Ураза-байрам — один из двух главных праздников исламского календаря — день завершения священного месяца Рамадан. Весь месяц верующие постятся, а в ночь первого наблюдения новолуния начинают разговляться. Мусульмане всего мира в этот день совершают праздничную ритуальную молитву (ид-намаз), надевают лучшую одежду, готовят традиционные блюда, накрывают столы, ходят друг к другу в гости, дарят подарки, радуются и веселятся.
Артем Геодакян/ТАСС
Артем Геодакян/ТАСС
Празднование Ураза-байрама в Грозном
Елена Афонина/ТАСС
Москва
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Москва
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Грозный
Елена Афонина/ТАСС
Грозный
Елена Афонина/ТАСС
Грозный
Елена Афонина/ТАСС
Читинская соборная мечеть в день празднования Ураза-байрам, который в этом году проходит без массовых мероприятий из-за коронавируса
Евгений Епанчинцев/РИА Новости
Верующий в Читинской соборной мечети во время прямой трансляции праздничной молитвы в режиме онлайн
Евгений Епанчинцев/РИА Новости
Москва
Александр Авилов/АГН «Москва»
Москва
Александр Авилов/АГН «Москва»
Москва
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Прямая трансляция праздничного вагаза в Галеевской мечети в Казани
Максим Богодвид/РИА Новости
Добавьте наши новости в избранные источники