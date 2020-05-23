Ураза-байрам — один из двух главных праздников исламского календаря — день завершения священного месяца Рамадан. Весь месяц верующие постятся, а в ночь первого наблюдения новолуния начинают разговляться. Мусульмане всего мира в этот день совершают праздничную ритуальную молитву (ид-намаз), надевают лучшую одежду, готовят традиционные блюда, накрывают столы, ходят друг к другу в гости, дарят подарки, радуются и веселятся.

Артем Геодакян/ТАСС

Артем Геодакян/ТАСС

Празднование Ураза-байрама в Грозном

Елена Афонина/ТАСС

Москва

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Москва

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Грозный

Елена Афонина/ТАСС

Грозный

Елена Афонина/ТАСС

Грозный

Елена Афонина/ТАСС

Читинская соборная мечеть в день празднования Ураза-байрам, который в этом году проходит без массовых мероприятий из-за коронавируса

Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Верующий в Читинской соборной мечети во время прямой трансляции праздничной молитвы в режиме онлайн

Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Москва

Александр Авилов/АГН «Москва»

Москва

Александр Авилов/АГН «Москва»

Москва

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Прямая трансляция праздничного вагаза в Галеевской мечети в Казани

Максим Богодвид/РИА Новости

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