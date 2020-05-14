Мурашко рассказал, каким регионам РФ больше всего нужны средства защиты

Самарская, Смоленская область, Северная Осетия, Дагестан и ряд других регионов России наиболее нуждаются в средствах индивидуальной защиты. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
Глава Минздрава озвучил регионы, где помощь медикам со средствами индивидуальной защиты сейчас наиболее актуальна — это Смоленская область, Северная Осетия, Дагестан, Нижегородская область, Самарская область, Ингушетия, Красноярский край, Забайкальский край и Еврейская автономная область, — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Мурашко провёл онлайн-совещание с секретарём генсовета «Единой России» Андреем Турчаком.
NEWS.ru писал, что территориальное управление Росздравнадзора по Дагестану проверит Минздрав республики из-за недостаточного тестирования населения на коронавирус, дефицита тест-систем, длительного ожидания КТ-исследований и других нарушений. В Росздравнадзоре отмечают, что перепрофилированные для лечения коронавируса больницы в регионе работают не на должном уровне.
Ранее Михаил Мурашко заявил, что первые препараты для вакцинации от коронавирусной инфекции появятся в России к концу июля.
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