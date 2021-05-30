Мурашко рассказал, как прогнать коронавирус из России

https://static.news.ru/photo/70910542-c13a-11eb-9122-96000091f725_660.jpg Михаил Мурашко Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com/GLOBAL LOOK PRESS

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что нужно для окончательной победы над коронавирусом. По его словам, прогнать COVID-19 из страны помогут только массовая вакцинация и формирование коллективного иммунитета, пишет РИА Новости.

Глава ведомства напомнил, что заболевание протекает в основном очень тяжело. Конечно, встречаются и те, кто болеют коронавирусом без симптомов, однако у большинства так или иначе остаются неприятные последствия. Поэтому распространение вируса нужно остановить.

Это ответственность каждого за себя и за окружающих. Нужно создать коллективный иммунитет, вирус должен уйти из страны, поэтому участие всех очень важно, — добавил Мурашко.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что ситуация с распространением коронавируса в регионах России всё ещё остаётся напряжённой. По его словам, помочь избежать большего числа заражений может только вакцинация. Тем не менее далеко не все спешат на прививку.