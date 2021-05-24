Мурашко потребовал компенсировать рост смертности из-за COVID-19

https://static.news.ru/photo/6bbc02a4-bd27-11eb-9901-96000091f725_660.jpg Михаил Мурашко Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко призвал врачей компенсировать рост смертности, вызванный пандемией коронавируса, сообщает РИА Новости.

Нам предстоит важнейшая задача — компенсировать избыточный рост смертности, связанный с ковидом в 2020 году, и особое внимание обратить на сердечно-сосудистые заболевания и их осложнения, — приводит агентство слова министра.

По словам Мурашко, ситуация с коронавирусом в регионах России остаётся напряжённой. Переломить её может только достижение коллективного иммунитета, однако россияне не торопятся прививаться от COVID-19. Министр призвал врачей лично мотивировать граждан к этому.

Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов, в свою очередь, отметил, что заболеваемость коронавирусом в стране может пойти на спад летом. Однако через нулевую отметку пройти вряд ли удастся. Многие россияне по различным причинам отказываются от вакцинации и рискуют заразиться.