Мурашко отметил опасность антибиотиков в начале коронавируса

https://static.news.ru/photo/d505ca4e-3706-11eb-9652-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Приём антибиотиков при COVID-19 с первых дней протекания заболевания может дать осложнения, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

По его словам, необходимо следовать современным схемам лечения, предложенным академическим сообществом.

Практика приёма антибиотиков с первых дней заболевания, к сожалению, подчас даёт формирование осложнений. Необходимо следовать тем современным рекомендациям, а они не начинаются с приёма антибиотиков, — отметил Мурашко, слова которого приводит РИА Новости.

Суточная заболеваемость коронавирусной инфекцией в России вновь установила максимум. Как сообщает оперштаб по борьбе с распространением COVID-19, за минувшие 24 часа зафиксировано 28 782 случая заражения.

Во второй раз за последние три дня количество заболевших за сутки превысило 28 тысяч человек. Вместе с тем число выздоровевших пациентов снизилось по сравнению с предыдущим днём. На утро 5 декабря сообщается о 27 644 поправившихся.

Снизилась и суточная смертность. За прошедшие сутки выявлено 508 летальных случаев по сравнению с 569 накануне.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Москвы в целях тестирования механизма массовой вакцинации с 4 декабря открыли электронную запись на прививку от коронавируса. Воспользоваться услугой смогут работники образования, здравоохранения и сотрудники городских социальных служб. С 5 декабря началась работа прививочных пунктов.