Мурашко назвал условие для госпитализации больных с лёгкой формой COVID-19

Протекание COVID-19 в лёгкой форме не гарантирует отсутствия осложнений. Если у человека, лечащегося на дому, на третий день после выявления болезни сохраняется температура, его следует госпитализировать.
Об этом в эфире программы «Время» на Первом канале
Если на амбулаторном лечении на третьи сутки сохраняется высокая температура и проявляются симптомы утяжеления заболевания, то обязательно медицинские работники должны принять решение о госпитализации, — подчеркнул министр.
Как писал NEWS.ru, 3 июня Минздрав утвердил временный порядок приёма граждан для оказания помощи в плановой госпитализации в стационары во время пандемии COVID-19. Ведомственный приказ вступает в силу с 5 июня.
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