Мурашко назвал условие для госпитализации больных с лёгкой формой COVID-19

https://static.news.ru/photo/d43039d0-a5d2-11ea-b5d9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Протекание COVID-19 в лёгкой форме не гарантирует отсутствия осложнений. Если у человека, лечащегося на дому, на третий день после выявления болезни сохраняется температура, его следует госпитализировать.

Об этом в эфире программы «Время» на Первом канале сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Он отметил, что опирается в своих суждениях на седьмую версию разработанных Минздравом методических рекомендаций по лечению коронавируса.

Если на амбулаторном лечении на третьи сутки сохраняется высокая температура и проявляются симптомы утяжеления заболевания, то обязательно медицинские работники должны принять решение о госпитализации, — подчеркнул министр.

Как писал NEWS.ru, 3 июня Минздрав утвердил временный порядок приёма граждан для оказания помощи в плановой госпитализации в стационары во время пандемии COVID-19. Ведомственный приказ вступает в силу с 5 июня.