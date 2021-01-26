Мурашко назвал регионы, где лучше других организована вакцинация

https://static.news.ru/photo/d7c48228-5fc6-11eb-bf72-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

За последние десять дней количество пунктов вакцинации от коронавируса в российских регионах увеличилось в два раза. Сейчас их количество составляет свыше 2,7 тысячи, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с распространением инфекции.

При этом, по его словам, есть целый ряд регионов, где процесс организовали лучше других.

Это Красноярский и Пермский края, Белгородская область, Волгоградская, Калининград, Кировская область, Курганская область, Оренбургская и ряд других, — цитирует Мурашко РИА Новости.

Глава Минздрава также отметил позитивную динамику по числу пациентов с COVID-19, находящихся под медицинским наблюдением. В 2021 году количество таких пациентов, отметил он, сократилось на 11%, а 80% всех больных находятся на амбулаторном лечении. Коечный фонд в 256 тысяч мест заполнен на 70%, добавил министр.

Ранее NEWS.ru писал, что показатели заболеваемости и смертности от коронавируса могут значительно снизиться до середины весны. Такой прогноз сделал специалист по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян. При этом он отметил, что после заметного снижения числа заражённых может произойти всплеск, обусловленный естественным весенним пиком.