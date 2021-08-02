Мурашко назвал долю непривитых пациентов, госпитализированных с COVID-19

Более 98% пациентов с COVID-19, поступающих в больницы, не были вакцинированы от коронавируса. Об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко. Его слова приводит РИА Новости.

Более 98% поступающих на госпитализацию пациентов — это невакцинированные. Это говорит о том, что вакцинация сегодня работает, спасает, — цитирует его агентство.

Мурашко напомнил, что пациент с подозрением на коронавирусную инфекцию должен начать лечение практически в первые сутки. Затягивание этого процесса опасно для жизни, поскольку уже на пятый день болезни развиваются осложнения.

Ранее глава Минздрава высказался за пересмотр размера компенсации гражданам, которые столкнулись с поствакцинальными осложнениями. Данную выплату могут получить лица, которые в результате вакцинации стали инвалидами. Её размер остаётся неизменным более 20 лет и составляет 10 тысяч рублей.

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко тогда заявил, что раз Мурашко озвучил эту меру, значит, она уже продумана и обговорена на самом верху.