Мурашко назвал долю непривитых пациентов, госпитализированных с COVID-19
Александр Чеков
Александр Чеков
13:09, 03 августа 2021
Фото: Денис Гришкин/АГН «Москва»
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Более 98% пациентов с COVID-19, поступающих в больницы, не были вакцинированы от коронавируса. Об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко. Его слова приводит РИА Новости.
Более 98% поступающих на госпитализацию пациентов — это невакцинированные. Это говорит о том, что вакцинация сегодня работает, спасает, — цитирует его агентство.
Мурашко напомнил, что пациент с подозрением на коронавирусную инфекцию должен начать лечение практически в первые сутки. Затягивание этого процесса опасно для жизни, поскольку уже на пятый день болезни развиваются осложнения.
Ранее глава Минздрава высказался за пересмотр размера компенсации гражданам, которые столкнулись с поствакцинальными осложнениями. Данную выплату могут получить лица, которые в результате вакцинации стали инвалидами. Её размер остаётся неизменным более 20 лет и составляет 10 тысяч рублей.
Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко тогда заявил, что раз Мурашко озвучил эту меру, значит, она уже продумана и обговорена на самом верху.