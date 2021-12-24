«Мракобесие»: Путин сравнил новую этику с пандемией коронавируса

Президент России Владимир Путин заявил, что новая этика, включающая понятия о гендерной нейтральности, неизбежно придёт в Россию подобно пандемии коронавируса, в процессе которой зарождаются всё новые штаммы. Так глава государства ответил на вопрос журналиста RT во время ежегодной большой пресс-конференции. Он отметил, что бороться с этим «мракобесием» можно, поддерживая традиционные ценности.

Во-первых, то, что эта карета [ценностей] придёт, неизбежно. В условиях современного мира, с Интернетом, с коммуникациями современными, неизбежно. Это так же, как и пандемия коронавирусной инфекции. И новые штаммы. Они всё появляются и появляются, и нам от этого никуда не деться, нам нужно просто противоядие искать эффективное. Но если кто-то считает, что женщины и мужчины — это одно и то же, то ради бога, но существует же какой-то здравый смысл, — сказал Путин.

Глава государства добавил, что сам придерживается традиционного подхода и рассчитывает, что у российского общества есть внутренняя защита, основанная на традиционных конфессиях.

Я придерживаюсь того традиционного подхода, что женщина — это женщина, а мужчина — мужчина. Мама — это мама, отец — это отец <...>. У всех народов Российской Федерации есть определённая внутренняя моральная защита от такого мракобесия, о котором вы сейчас сказали. Да пусть они там делают, что хотят. Мы должны брать всё прогрессивное и самое лучшее <...>. Ну а бороться с этим можно не прямыми указаниями и окриками и обвинениями, а поддержкой наших традиционных ценностей, — резюмировал Путин.

Ранее сообщалось, что в США впервые выдали американский паспорт с отметкой о третьем гендере «Х». С 2022 года такой документ смогут получить все заявители.