В США выдали первый паспорт с отметкой о гендере «Х»

В США впервые выдали американский паспорт с отметкой о третьем гендере «Х». Об этом сообщил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс на сайте ведомства. Такой документ смогут получить все заявители, начиная с 2022 года.

Госдепартамент выдал первый паспорт США с отметкой гендера «Х». Мы с нетерпением ждем возможности предложить его всем, кто подает заявление на получение паспорта, как только мы заполним необходимую систему и обновим форму в начале 2022 года, — сказал Прайс.

Он рассказал о тесном сотрудничестве с другими правительственными учреждениями США для гарантии максимально комфортных условий путешествия для всех владельцев паспортов вне зависимости от половой принадлежности.

Ранее о планах американской администрации по введению третьего гендера «Х» и праве самостоятельно выбирать любой пол анонсировал госсекретарь США Энтони Блинкен. До этого требовался сертификат от врача. Подобный шаг, по словам Блинкен, призван гарантировать равные права для ЛГБТ-сообществ.

В июне в Госдепартаменте США появился спецпосланник по правам сексуальных меньшинств. Эту должность заняла Джессиа Стерн, а над самим ведомством подняли так называемый прогрессивный флаг. Он отличается от стандартного радужного символа секс-меньшинств наличием на нём белого треугольника, обрамлённого розовой, голубой, коричневой и чёрной полосами.Эти элементы добавлены в знак солидарности с афроамериканцами, трансгендерами и интерсексуалами.