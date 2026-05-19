Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
19 мая 2026 в 13:46

Моя любовь к спарже началась с этого супа — щи и рядом не стояли

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Один раз запеки спаржу с чесноком, и ты поймешь, почему рестораны держат этот рецепт в секрете. Этот суп я варю, когда хочу легкий обед без компромиссов по вкусу.

Ингредиенты

Спаржа — 400 г, чеснок — 4 зубчика, оливковое масло — 2 ст. л., куриный бульон — 500 мл, сливки 20% — 200 мл, лимонный сок — 1 ст. л., соль — по вкусу, перец — по вкусу

Как готовлю

Сначала разогреваю духовку до 220 °С. Отламываю жесткие кончики у спаржи, выкладываю ее на противень вместе с раздавленными зубчиками чеснока. Солю, перчу, сбрызгиваю оливковым маслом и запекаю 10-12 минут, один раз перемешав. Тем временем прогреваю бульон в кастрюле.

Перекладываю запеченную спаржу с чесноком в кастрюлю, добавляю сливки и лимонный сок. Взбиваю погружным блендером до однородности, ставлю на плиту и прогреваю, помешивая, но не довожу до кипения.

Самое сложное — не слопать все сразу, пока разливаешь по тарелкам. Подаю с гренками, и это реально божественно.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Я всегда думал, что спаржа — это скучно, пока не сделал этот суп-пюре. Запеченная с чесноком, она дала просто божественный аромат, а текстура получилась шелковой, без единого комочка.

Советую подавать с гренками и каплей лимонного сока — кислинка идеально раскрывает вкус.

Проверено редакцией
Читайте также
Инфекционист раскрыла, возможно ли распространение известного вируса в РФ
Общество
Инфекционист раскрыла, возможно ли распространение известного вируса в РФ
HR-эксперт перечислил признаки «тихого» увольнения
Общество
HR-эксперт перечислил признаки «тихого» увольнения
Овсяный пирог без муки и масла: влажный, нежный, с кисло-сладкой вишневой ноткой. Идеален к чаю
Общество
Овсяный пирог без муки и масла: влажный, нежный, с кисло-сладкой вишневой ноткой. Идеален к чаю
Брауни «Нежность» с замороженной вишней: влажный, ароматный и без лишней возни — рецепт на все времена
Общество
Брауни «Нежность» с замороженной вишней: влажный, ароматный и без лишней возни — рецепт на все времена
Кондитер раскрыл, как отличить настоящий шоколад от дешевой подделки
Общество
Кондитер раскрыл, как отличить настоящий шоколад от дешевой подделки
Общество
рецепты
еда
супы
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Диетолог рассказала, как легко выстроить здоровое питание
Активист рассказал, как подсчитывается статистика аварий с мотоциклами
Деда погибшего военного вышвырнули силой с митинга Пашиняна
Опубликованы кадры возгорания самолета Ан-2 после падения в Якутии
Бомба взорвалась в центре сбора вооружений в Сирии
Психолог раскрыл, как именно спорт воздействует на психику человека
Депутат Госдумы назвал регион России, где заключаются ранние браки
«Провоцирует переходить на личности»: Косачев осадил главу МИД Литвы
Эстония заявила Украине, что не разрешала использовать свое небо для дронов
Семь БПЛА сбили над Ленобластью
Убиться о Калининград: напав на Россию, Литва исчезнет навсегда
В Союзе женщин России назвали главный риск ранних браков
Лихачев раскрыл ближайшие планы по иранской АЭС «Бушер»
Юрист ответил, что грозит виновным в ЧП с аэролодкой на Байкале
Мальчик на велосипеде не пережил встречи с КамАЗом
Дмитриев рассказал, какая страна заинтересована в энергопроектах России
Врач объяснил, как жара влияет на психическое и когнитивное состояние
Раскрыта стоимость тура на Байкале, где погибли пять человек
Нутрициолог объяснила, почему нельзя часто есть морскую капусту
Что изменилось в корпоративных ЦОД: три российские новинки
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество
Мир

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.