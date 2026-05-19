Моя любовь к спарже началась с этого супа — щи и рядом не стояли

Один раз запеки спаржу с чесноком, и ты поймешь, почему рестораны держат этот рецепт в секрете. Этот суп я варю, когда хочу легкий обед без компромиссов по вкусу.

Ингредиенты

Спаржа — 400 г, чеснок — 4 зубчика, оливковое масло — 2 ст. л., куриный бульон — 500 мл, сливки 20% — 200 мл, лимонный сок — 1 ст. л., соль — по вкусу, перец — по вкусу

Как готовлю

Сначала разогреваю духовку до 220 °С. Отламываю жесткие кончики у спаржи, выкладываю ее на противень вместе с раздавленными зубчиками чеснока. Солю, перчу, сбрызгиваю оливковым маслом и запекаю 10-12 минут, один раз перемешав. Тем временем прогреваю бульон в кастрюле.

Перекладываю запеченную спаржу с чесноком в кастрюлю, добавляю сливки и лимонный сок. Взбиваю погружным блендером до однородности, ставлю на плиту и прогреваю, помешивая, но не довожу до кипения.

Самое сложное — не слопать все сразу, пока разливаешь по тарелкам. Подаю с гренками, и это реально божественно.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Я всегда думал, что спаржа — это скучно, пока не сделал этот суп-пюре. Запеченная с чесноком, она дала просто божественный аромат, а текстура получилась шелковой, без единого комочка.

Советую подавать с гренками и каплей лимонного сока — кислинка идеально раскрывает вкус.