Москву не будут украшать к 1 мая из-за ситуации с коронавирусом

Власти Москвы приняли решение не украшать Москву к 1 мая. Такое решение принято из-за ситуации с распространением коронавируса.
С учётом сложной эпидемиологической ситуации принято решение отменить в этом году традиционное праздничное оформление города к 1 мая, —
приводитТАСС слова заместителя мэра Петра Бирюкова.
По данным на 24 апреля, в России зафиксировано 68,22 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 55,68 тысячи человек, умерли 615.
В Москве за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции вылечились ещё 287 пациентов, общее число выздоровлений составило 2735 человек, писал NEWS.ru.
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