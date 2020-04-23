Москву не будут украшать к 1 мая из-за ситуации с коронавирусом

Новый корпус для долечивания пациентов в больнице посёлка Коммунарка начнёт работу 7 мая. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Градоначальник пояснил, что количество пациентов с COVID-19 растёт, в связи с чем было принято решение о развёртывании около 2 тысяч коек в виде быстровозводимых конструкций. Новый корпус в Коммунарке будет...