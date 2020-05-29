Москвичи смогут найти свои спецпропуска на сайте мэра

https://static.news.ru/photo/cd8a9412-a1c3-11ea-80c0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На портале мэра Москвы Сергея Собянина появился новый сервис, который позволяет жителям столицы найти спецпропуск по номеру телефона.

Москвичам, чтобы получить эту услугу, необходимо зайти на портал nedoma.mos.ru, после чего выбрать сервис «Найти свои цифровые пропуска». В новом окне надо ввести номер телефона, который был указан при получении пропуска. Также можно будет получить QR-код пропуска, сообщили в пресс-службе департамента информационных технологий Москвы.

21 мая мэр Москвы Сергей Собянин объявил о первом этапе смягчения ограничений. В рамках этого шага возобновили работу некоторые многофункциональные центры государственных услуг (МФЦ) и службы каршеринга.

А 27 мая режим самоизоляции решили продлить до 14 июня. Об этом рассказал градоначальник. Горожане должны продолжать соблюдать социальное дистанцирование и масочный режим. Местные власти считают, что пока рано открывать музеи, парикмахерские, рестораны и фитнес-клубы.

Ранее NEWS.ru писал о том, что если ситуация с коронавирусной инфекцией не ухудшится, то Москва может уже через две недели перейти к следующему этапу снятия ограничений. Об этом заявила вице-мэр Анастасия Ракова.