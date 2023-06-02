Москвичей призвали использовать советский опыт для борьбы с диверсантами Юрист Аграновский призвал москвичей сотрудничать с полицией для борьбы с диверсантами

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Для борьбы с диверсантами в Москве и Подмосковье местным жителям следует перенять «советский опыт» и сотрудничать с правоохранительными органами, призвал общественный деятель Дмитрий Аграновский. Эксперт объяснил интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что в годы Великой Отечественной войны жители помогали выявлять вражеских агентов.

В этом плане, считаю, очень полезным использовать советский опыт. В годы Великой Отечественной войны жители помогали выявлять диверсантов, вражеских агентов, — отметил Аграновский.

По словам эксперта, беспилотники могут собираться и запускаться рядом с Москвой. Общественный деятель уточнил, что в Подмосковье большое количество складов и ангаров, которые подходят для того, чтобы собирать БПЛА. Юрист призвал взять под контроль все подобные помещения.

Введение комендантского часа Аграновский считает избыточной мерой. Юрист пояснил, что он вводится даже не во время военного положения, а когда «враг приближается», на данный момент никаких оснований для такого ограничения нет.

Генерал ФСБ Александр Михайлов призвал внимательно присмотреться к окружающим, чтобы не допустить прилетов беспилотников в разные части страны. На вопросы жителей регионов о том, может ли БПЛА долететь до них, эксперт пояснил, что все зависит от того, смогут ли диверсанты доставить беспилотники в пригороды.