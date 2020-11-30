Москвичей предупредили о выпадении «ледяных игл» к концу недели

https://static.news.ru/photo/58e345b6-3398-11eb-8edd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Siepmann/imageBROKER.com/Global Look Press

Влажность воздуха в столице к концу недели достигнет 90%, а вымерзание водяного пара может привести к выпадению «алмазной пыли» и «ледяных игл», рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, мельчайшие ледяные кристаллы, которые иногда называют осадками ясного неба, ожидаются 3, 4 и 5 декабря. Всего выпадет не более 1–2 мм.

Синоптик добавил, что к выходным солнце всё чаще будет выглядывать из-за облаков, передаёт РИА Новости.

Ранее Тишковец сообщил, что осень 2020 года в столице за счёт рекордного октября стала самой тёплой за всю историю метеонаблюдений. Прошедший ноябрь в Москве был на 3,2 градуса выше многолетней нормы, средняя температура достигала 2,3 градуса, осадков выпало 50 мм, или 86% от нормы.

Как писал NEWS.ru, заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков предупредил, что сильные морозы ожидаются в Москве в конце января и начале февраля.