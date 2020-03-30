https://static.news.ru/photo/a7890204-720b-11ea-ae11-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

МЧС предупредило москвичей о приближающихся снегопаде и сильной гололедице. Непогода продлится в течение дня 30 марта.

Дождь будет переходить в мокрый снег, порывы ветра местами будут достигать 12-17 м/с, ожидается резкое понижение температуры ниже нуля. В связи с этим горожанам рекомендуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. Автомобилистов просят не превышать скорость и избегать обгонов и других манёвров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Московской области.

Ранее NEWS.ru сообщал, что резкое похолодание сразу на 10 градусов ожидается в Москве в предстоящий понедельник, 30 марта. Лёгкий мороз будет сохраняться даже днём.