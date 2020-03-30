МЧС предупредило москвичей о приближающихся снегопаде и сильной гололедице. Непогода продлится в течение дня 30 марта.
Дождь будет переходить в мокрый снег, порывы ветра местами будут достигать 12-17 м/с, ожидается резкое понижение температуры ниже нуля. В связи с этим горожанам рекомендуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. Автомобилистов просят не превышать скорость и избегать обгонов и других манёвров,
Ранее NEWS.ru сообщал, что резкое похолодание сразу на 10 градусов ожидается в Москве в предстоящий понедельник, 30 марта. Лёгкий мороз будет сохраняться даже днём.
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