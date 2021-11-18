Москвичей предупредили о рекордном мокром снегопаде

В Центральной России 20 ноября выпадет до четверти месячной нормы осадков. Причиной станет один из сильнейших мокрых снегопадов за последние 73 года. Он с высокой вероятностью станет рекордным, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Однако это не все неприятности от ныряющего циклона, который в условиях слабо оттепельной погоды ещё принесёт с собой и аномальное количество осадков в смешанной фазе в виде мокрого снега и дождя — до 14—16 мм, что составляет одну четвёртую от всего месячного объёма, — рассказал синоптик.

По его словам, в это время начнёт формироваться устойчивый снежный покров. Тишковец добавил, что атмосферное давление в Москве в этот день рухнет в «барическую пропасть» — до рекордных 716 мм ртутного столба, есть вероятность штормового ветра.

Ранее Тишковец сообщил, что синоптики скорректировали прогноз погоды на зиму в пользу более тёплого сценария. При этом он призвал не полагаться на народные приметы по поводу грядущей зимы. Синоптики сравнили приметы с климатической статистикой, и оказалось, что 90% «народной мудрости» не работает.

Предстоящая зима в России может пойти по «мягкому сценарию», заключил специалист. Прогнозируется, что выпадет много снега