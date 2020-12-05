Москвичей предупредили о погодных рекордах в декабре

https://static.news.ru/photo/d464aaa8-36eb-11eb-860b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Декабрь в Москве уже к середине месяца может стать самым светлым и солнечным за всю историю метеонаблюдений. Об этом сообщил сотрудник центра «Фобос» Евгений Тишковец.

Суббота, благодаря вторжению сибирского антициклона, ознаменовалась стартом длительного периода малооблачной погоды, которую синоптики называют «миллион на миллион», — рассказал РИА Новости синоптик.

Он пояснил, что такая погода в столице продержится до следующих выходных. Ожидается до 55 ясных часов, поэтому уже к середине месяца существует вероятность того, что декабрь станет самым солнечным и светлым в истории регулярных наблюдений.

Тишковец отметил, что в Центральной России зимние месяцы, особенно декабрь, считаются наиболее хмурыми и тёмными в году. Москве за 31 день «положено» не больше одного дня с ясной погодой. Если бы солнце светило каждый день, тогда набралось бы около 225 часов. Но такого в декабре в средних широтах не бывает. Обычно в столице наблюдается около 18 солнечных часов.

Синоптик вспомнил, что в нынешнем столетии был декабрь, когда солнце над мегаполисом вовсе не появлялось. Это было в 2017 году. А самым солнечным был декабрь 2002 года. Тогда солнце светило 51 час.

Ранее Евгений Тишковец рассказал, что на следующей неделе в Московском регионе прогнозируется холодная «марсианская» погода без снега, но с сильными морозами до минус 14 градусов. По его словам, с 4 декабря на погоду в столице будет влиять сибирский антициклон, центр которого расположился над Уралом. С каждым днём солнца в Москве будет всё больше. С 6 декабря в регион придут холода, а на следующей неделе столбики термометра опустятся до минус 9–14 градусов ночью и минус 3–8 градусов днём. К следующим выходным температура воздуха, по прогнозам, незначительно повысится, так как влияние антициклона будет ослабевать. Прогнозируется небольшой снег, писал NEWS.ru.