Москвичам разрешили посещать летние кафе без QR-кода

Жители Москвы могут посещать летние кафе при стационарных заведения общепита без предъявления QR-кода. Об этом говорится в указе мэра Сергея Собянина. Документ опубликован на сайте правительства столицы.

Установить, что с 24 июня 2021 г. по 11 июля 2021 г. (включительно) допускается посещение сезонных летних кафе при стационарных предприятиях общественного питания без предъявления QR-кода, — говорится в тексте.

В указе также отмечается, что с 28 июня несовершеннолетним будет разрешён вход в столичные кафе и рестораны без QR-кода. Такие посетители должны быть в сопровождении родителей или иных законных представителей, предъявивших QR-код.

В связи с ростом заболеваемости коронавирусом в Москве введены новые ограничительные меры. С 28 июня все столичные заведения общепита переводятся на «бесковидный» режим. Туда будут пускать привитых от COVID, переболевших в течение последних шести месяцев или представивших отрицательный ПЦР-тест, срок действия которого составляет три дня.

Ресторанам и кафе поручено создать систему проверки QR-кодов. Подтверждения от посетителей в бумажной форме приниматься не будут. В столичном оперштабе рассказали, что москвичи могут получить QR-коды несколькими способами: в электронной медицинской карте на mos.ru или в приложении «ЕМИАС.ИНФО» в разделе «Цифровой сертификат», а также в личном кабинете на портале mos.ru при наличии учётной записи.