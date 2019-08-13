https://static.news.ru/photo/dba445d2-be54-11e9-bda0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Солнечная и сухая погода ждёт жителей столицы 14 августа, сообщила сотрудник центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

По её словам, дождевые облака уйдут, а воздух прогреется до 22–25 градусов. Также не ожидается сильного ветра — его скорость не превысит 3–7 м/с.

Синоптик добавила, что атмосферное давление приблизится к норме, достигнув отметки в 746 мм ртутного столба, передаёт РИА Новости .

Как писал News.ru, ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что опасные погодные аномалии в столичном регионе будут наблюдаться до конца летнего периода.