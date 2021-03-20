Москвичам рассказали, когда ожидать потепления

https://static.news.ru/photo/9c75a13a-8a6d-11eb-a998-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве господствует снежный циклон. Потепление наступит лишь 24 марта.

Как заявил ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, 22 и 23 марта под утро будет ноль — минус 5, днём до минус 2 — плюс 3. В ночь на 24 марта подморозит до минус 4 — минус 9, но днём температура станет плюсовой.

Это связано с тем, что пока в столице погоду определяет циклон и лишь с 24 марта и до следующих выходных инициатива перейдёт к антициклону, благодаря чему жителей региона ждут солнечные дни с увеличением суточных колебаний температуры.

Таким образом, метеорологическая весна в текущем сезоне наступит 25 марта, что по старому климатическому стилю на два дня раньше положенного, а вот по новому климату, пересчитанному за последние 30 лет, — с опозданием на четверо суток, — цитирует Тишковца РИА Новости.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о текущей климатической ситуации на планете и её перспективах. Он отметил, что глобальное потепление неизбежно, но бояться его не стоит.

По словам Вильфанда, основное влияние на состояние климата оказывает антропогенный фактор и в меньшей степени — природный. Это ведёт к потеплению и других вариантов быть не может, писал NEWS.ru.