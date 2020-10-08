Москвичам рассказали, как избежать жёстких ограничений по коронавирусу

https://static.news.ru/photo/492b93fa-0989-11eb-bd1f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Власти Москвы не будут вводить дополнительных жёстких ограничений из-за распространения COVID-19, если горожане будут соблюдать все рекомендации Роспотребнадзора.

Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков. По словам чиновника, не все москвичи серьёзно отнеслись к соблюдению масочно-перчаточного режима.

То, как мы быстро справимся с коронавирусной инфекцией, зависит непосредственно от нас, — подчеркнул Данчиков.

За прошедшие сутки в столице выявили 3323 новых случая COVID-19. Это на 94 больше, чем днём ранее.

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому с 5 октября работодатели обязаны перевести на дистанционную работу не менее 30% персонала. Обязателен переход на удалёнку для всех работников старше 65 лет. Исключение составляют лишь пенсионеры, присутствие которых на рабочем месте критически важно. При этом с 12 октября столичные работодатели обязаны будут еженедельно отчитываться перед властями, писал NEWS.ru.