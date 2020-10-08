Москвичам рассказали, как избежать жёстких ограничений по коронавирусу

Власти Москвы не будут вводить дополнительных жёстких ограничений из-за распространения COVID-19, если горожане будут соблюдать все рекомендации Роспотребнадзора.
Об этом в эфире телеканала «Россия 24»
То, как мы быстро справимся с коронавирусной инфекцией, зависит непосредственно от нас, — подчеркнул Данчиков.
За прошедшие сутки в столице выявили 3323 новых случая COVID-19. Это на 94 больше, чем днём ранее.
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому с 5 октября работодатели обязаны перевести на дистанционную работу не менее 30% персонала. Обязателен переход на удалёнку для всех работников старше 65 лет. Исключение составляют лишь пенсионеры, присутствие которых на рабочем месте критически важно. При этом с 12 октября столичные работодатели обязаны будут еженедельно отчитываться перед властями, писал NEWS.ru.
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