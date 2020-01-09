Декабрьское тепло не способствовало образованию ледяного покрова на столичных водоёмах. Начальник пожарно-спасательной службы района Строгино Владимир Ерошин предупредил горожан о том, какие правила соблюдать, чтобы не оказаться в беде.
По его словам, которые
Когда стучишь по крепкому и однородному льду, то звук у него гулкий. Но лучше всего дождаться, пока толщина ледяного панциря достигнет 13 сантиметров, — предупредил Ерошин.
Двигаться по замёрзшему пруду нужно по проложенной лыжне и не собираться в большие группы. Рыбакам спасатель рекомендует не пробивать много лунок на одном участке и не ловить рыбу у промоин.
Столичные водоёмы подготовлены к зиме, напомнил сайт градоначальника. На них дежурят сотрудники поисково-спасательной службы. Они не только следят за безопасностью, но и раздают гражданам памятки с номерами телефонов экстренных служб и ближайших спасательных станций.
Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в Москву придёт «европейская» зима, а к 12 января ночная температура снизится до минус семи градусов, писал NEWS.ru.
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