https://static.news.ru/photo/8a965674-7297-11ea-ac9b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

В соответствии с указом мэра Москвы о самоизоляции, жители столицы могут добраться до отдалённого от дома магазина только на автомобиле.

На машине можно доехать до магазина, который расположен на некотором удалении от дома. Пешком же можно дойти только до ближайшего магазина или аптеки, — говорится на сайте правительства Москвы.

Там отмечается, что данный указ не запрещает движение транспорта, в том числе личного, и мотоциклов.

Президент России подписал указ об объявлении в стране нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля с сохранением работникам зарплат. Эти меры позволят снизить распространение коронавируса в России. Власти Москвы и Подмосковья ввели всеобщий режим самоизоляции в воскресенье вечером. Выходить из дома можно только в ближайший магазин за продуктами, в аптеку, для выноса мусора и прогулки с собакой не дальше 100 метров от дома, писал NEWS.ru.