Москвичам к выходным пообещали комфортную погоду

https://static.news.ru/photo/07f26048-b880-11eb-947e-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что москвичей в выходные ожидает комфортная погода. Жары не будет — воздух прогреется до 20 градусов тепла, пишет РИА Новости.

В выходные погода будет умеренно тёплой, температура в дневные часы около плюс 20 градусов, зато существенных осадков не ожидается, — сказала специалист.

А вот ночи станут попрохладнее: в столице температура воздуха составит 10–12 градусов, по области — от 7 до 12. Ветер стихнет и станет приятным.

Сегодня у нас достаточно плотный ветер, порывы до 18 метров в секунду, что может представлять опасность, — заключила синоптик.

Ранее ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Елена Волосюк сообщила, что в середине дня 19 мая в Москве и области ожидаются грозы и дожди с градом. Специалист добавила, что в Москве днём будет 25–27 градусов. В Подмосковье температура составит 22–27 градусов, а на востоке области воздух прогреется до 30 градусов.