Москвича задержали за футболку с Навальным

Полицейские задержали московского активиста Бориса Казадаева. Мужчина гулял по Красной площади с изображением политика Алексея Навального.
Мужчина рассказал, что эта майка была выпущена в рамках кампании на выборах мэра Москвы в 2013 году,
Я задал вопрос: «Разве нельзя в этой майке?» «Нет», — отвечают сотрудники. Снова спрашиваю: «А если бы я был в футболке с [президентом Владимиром] Путиным?» «Тоже нельзя», — говорят, — поделился Казадаев.
Активиста доставили в ОВД «Китай-город», однако он ещё не знает, какую статью ему вменяют.
20 августа Навальный потерял сознание на борту самолёта Томск — Москва. Спустя два дня его отправили на лечение в клинику в Берлине. 2 сентября токсикологи бундесвера определили, что причиной внезапного ухудшения здоровья российского политика стало отравление ядом из группы «Новичок». Эти выводы подтвердили лаборатории Швеции и Франции.
По словам представителей Навального, отравляющее вещество, которым отравили мужчину, обнаружено на бутылках из-под воды, которые находились в его номере.
7 сентября Навального вывели из искусственной комы и стали постепенно отключать от аппарата ИВЛ. 22 сентября оппозиционера выписали из немецкой клиники Charité, писал NEWS.ru.
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