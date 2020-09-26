Москвича задержали за футболку с Навальным

https://static.news.ru/photo/77782844-00a7-11eb-94cb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Полицейские задержали московского активиста Бориса Казадаева. Мужчина гулял по Красной площади с изображением политика Алексея Навального.

Мужчина рассказал, что эта майка была выпущена в рамках кампании на выборах мэра Москвы в 2013 году, передаёт «ОВД-Инфо». Он шёл в сторону Большого Москворецкого моста, когда к нему подошли силовики и попросили предъявить документы.

Я задал вопрос: «Разве нельзя в этой майке?» «Нет», — отвечают сотрудники. Снова спрашиваю: «А если бы я был в футболке с [президентом Владимиром] Путиным?» «Тоже нельзя», — говорят, — поделился Казадаев.

Активиста доставили в ОВД «Китай-город», однако он ещё не знает, какую статью ему вменяют.

20 августа Навальный потерял сознание на борту самолёта Томск — Москва. Спустя два дня его отправили на лечение в клинику в Берлине. 2 сентября токсикологи бундесвера определили, что причиной внезапного ухудшения здоровья российского политика стало отравление ядом из группы «Новичок». Эти выводы подтвердили лаборатории Швеции и Франции.

По словам представителей Навального, отравляющее вещество, которым отравили мужчину, обнаружено на бутылках из-под воды, которые находились в его номере.

7 сентября Навального вывели из искусственной комы и стали постепенно отключать от аппарата ИВЛ. 22 сентября оппозиционера выписали из немецкой клиники Charité, писал NEWS.ru.