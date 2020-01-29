https://static.news.ru/photo/17981d0e-4274-11ea-9f77-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Житель Москвы обратился в полицию с заявлением о том, что в российском офисе китайского оператора связи работает девушка, которая якобы больна коронавирусом 2019-nCoV.

Молодой человек узнал о ней от своего друга и сам с ситуацией он не знаком. Однако он утверждает, что сотрудница компании приехала из Китая около недели назад. У неё наблюдается главный симптом нового вируса — высокая температура, сообщает РЕН ТВ.

О вспышке пневмонии нового типа стало известно 31 декабря 2019 года. Очаг эпидемии находится в китайском городе Ухань. По последним данным, новым типом коронавируса заразились более 4,5 тысяч человек. Самое большое количество заболевших выявлено в Хубэе — 2,7 тысячи инфицированных.

Как ранее писал NEWS.ru, количество заражённых коронавирусом нового типа превысило шесть тысяч человек по всему миру.