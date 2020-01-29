Житель Москвы обратился в полицию с заявлением о том, что в российском офисе китайского оператора связи работает девушка, которая якобы больна коронавирусом 2019-nCoV.
Молодой человек узнал о ней от своего друга и сам с ситуацией он не знаком. Однако он утверждает, что сотрудница компании приехала из Китая около недели назад. У неё наблюдается главный симптом нового вируса — высокая температура,
О вспышке пневмонии нового типа стало известно 31 декабря 2019 года. Очаг эпидемии находится в китайском городе Ухань. По последним данным, новым типом коронавируса заразились более 4,5 тысяч человек. Самое большое количество заболевших выявлено в Хубэе — 2,7 тысячи инфицированных.
Как ранее писал NEWS.ru, количество заражённых коронавирусом нового типа превысило шесть тысяч человек по всему миру.
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