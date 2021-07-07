Москва вошла в пятёрку лидеров по вакцинации

Москва впервые с весны вошла в пятёрку регионов — лидеров по числу привитых от коронавируса жителей. Об этом пишет РБК.

Столица заняла четвёртое место в списке. На текущий день в городе привито 23,71% жителей. Лидером стала Чукотка — там привиты 33,07% местного населения. На втором и третьем местах оказались Белгородская область и Ненецкий автономный округ. Там прививку получили 30,86% и 24,8% жителей соответственно.

Также в десятку лидеров вошли Мордовия (23,36%), Подмосковье (23,3%) и Тюменская область (22,98%). В то же время Сахалин выбыл из десятки регионов — лидеров по вакцинации.

Ранее директор по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов рассказал, что коллективный иммунитет в России от COVID-19 сформируется в октябре-ноябре этого года, если не удастся вакцинировать 60% россиян до сентября. Он уточнил, что в России пациентам предоставляют на выбор сразу три препарата.