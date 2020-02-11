https://static.news.ru/photo/1cc83bf8-4d71-11ea-a687-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Москва стала абсолютным рекордсменом по количеству официально зарегистрированных браков среди других регионов России. В 2019 году в столице было создано 79 418 семей, это почти на четыре тысячи больше, чем годом ранее.

Помимо этого, в Москве стали реже разводиться: распалось 42 497 пар против 43 942 за год до этого.

В целом же в 2019 году в России было зарегистрировано 916 971 браков и 527 822 развода, а в 2018 году — 893 039 браков и 583 942 развода, сообщает «Ридус» со ссылкой на данные Росстата. Издание делает вывод, что россияне стали чаще официально регистрировать свои отношения и реже разводиться.

Следом за Москвой в первой пятёрке самых «семейных» регионов оказались Московская область (54 397 новых союзов), Санкт-Петербург (46 990 семей), Краснодарский край (39 574 браков) и Ростовская область (26 046 вновь созданных ячеек общества).

При этом, как следует из статистики, чаще разводиться стали в пяти регионах страны: в Карелии (2473 распавшиеся семьи в 2018 году и 2839 в 2019-м),Краснодарском крае (21 387 и 22 512 соответственно), Московской области (29 415 и 32 622), Чечне (783 и 1048), а также в Удмуртии (3899 и 4492).

Наибольшее количество разводов — 27% — происходит после пяти-девяти лет семейной жизни.

В Росстате отмечают, что наибольшее количество браков регистрируют в летние месяцы, а вот разводы не привязаны к сезонности и распределены по всему году равномерно.

Ранее, как писал NEWS.ru, президент Владимир Путин подписал закон о правах ребёнка при разводе родителей. До подписания документа суд мог обязать родителей только возмещать расходы на лечение и реабилитацию несовершеннолетнего.