Москва приветствует возобновление работы нефтяной отрасли Ливии

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Решение о возобновлении работы нефтяной отрасли Ливии приветствуется Москвой. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

Мы приветствуем возобновление работы нефтяной отрасли Ливии, — цитирует её ТАСС.

Отмечается, что решение было принято в Бенгази 16 августа командующим Халифой Хафтаром в ходе совместного заседания с участием членов правления ливийской Национальной нефтяной корпорации и руководства нефтяной корпорации Arabian Gulf. Ранее в Ливии добыча нефти не велась в течение полугода.

Захарова сообщила, что в России рассчитывают, что поступления от экспорта углеводородов будут прозрачно и справедливо распределяться между регионами страны в интересах всего ливийского народа.

В Ливии с 2011 года идёт гражданская война. В стране параллельно существуют два органа исполнительной власти. Это правительство Фаиза Сараджа, признанное международным сообществом, и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны и поддерживаемый фельдмаршалом Халифой Хафтаром.

Обе стороны конфликта пользуются поддержкой разных государств. Считается, что Хафтару помогают Россия, Франции, Саудовская Аравия, ОАЭ и Египет. Сторону официального правительства в Триполи заняли Турция, Италия и Катар.

При этом российская сторона призывает всех участников конфликта в Ливии прекратить боевые действия, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По её словам, сейчас необходимо запустить инклюзивный политический диалог на основе соответствующих резолюций СБ ООН, писал NEWS.ru.