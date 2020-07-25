Москва оказалась самым бюджетным направлением для путешествий по РФ

https://static.news.ru/photo/b0a52a04-ce39-11ea-8f21-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Специалисты сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip рассказали о городах на территории России, до которых в августе будет дешевле всего долететь.

Наиболее бюджетным направлением оказалась Москва. Как сообщили аналитики, билет на самолёт до столицы в августе будет стоить от 850 рублей в один конец.

До Астрахани и Волгограда россияне и не только с территории страны смогут купить билеты, цена каждого из которых начнётся с 930 рублей. До Барнаула можно долететь за 1070 рублей.

Перелёт в Омск, Тюмень, Нижний Новгород и Пермь обойдётся примерно в 1300 рублей.

В числе курортных направлений самым бюджетным городом стали Минеральные Воды, билет в которые можно приобрести за 1300 руб. Далее в порядке возрастания стоимости билетов следуют Краснодар, Симферополь, Анапа и Геленджик, передаёт телеканал RT.

Как ранее писал NEWS.ru, IT-компания «Платформа ОФД» и сервис «Работа.ру» провели совместное исследование о планах жителей России на отпуск в 2020 году.

Выяснилось, что в этом сезоне в отпуск рассчитывают уйти около 68% граждан. Четверть россиян намерены отправиться на морские курорты. Второе место в этом списке заняло желание отправиться в путешествие по городам.