Два пациента с коронавирусом умерли в Москве

Среди них — хронический бронхит, сахарный диабет, гипертензия, кардиосклероз. Оперативный штаб напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения режима самоизоляции, передаёт департамент здравоохранения Москвы.

На сегодняшний день в мире насчитывается 1 275 542 инфицированных коронавирусом, умерли 66 498, выздоровели 262 985 человек. За последние сутки в России подтверждено 954 случая COVID-19 в 49 регионах. Всего в стране зарегистрировано 6

Два пациента с положительными тестами на коронавирусную инфекцию нового типа (COVID-19) умерли в российской столице. У них развилась двусторонняя пневмония. Покойным 67 лет и 72 года. Оба гражданина имели сопутствующие заболевания.

343 заболевших в 80 регионах. Число выписанных пациентов увеличилось до 406.