Московским школьникам выставят годовые оценки до 15 мая

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об окончании учебного года в школах столицы. По его словам, детям в ближайшее время выставят годовые оценки.
Они получат свои результаты не позднее 15 мая, отметил градоначальник. Об этом он
Ранее, как писал NEWS.ru, Собянин анонсировал введение более жёстких ограничений в транспорте — обязательное ношение масок и перчаток. Также он заявил, что власти Москвы продлили ограничительные меры из-за пандемии коронавируса до конца мая.
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