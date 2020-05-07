Московским школьникам выставят годовые оценки до 15 мая

https://static.news.ru/photo/a3212968-9069-11ea-8fc0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об окончании учебного года в школах столицы. По его словам, детям в ближайшее время выставят годовые оценки.

Они получат свои результаты не позднее 15 мая, отметил градоначальник. Об этом он сообщил на своём сайте.

Ранее, как писал NEWS.ru, Собянин анонсировал введение более жёстких ограничений в транспорте — обязательное ношение масок и перчаток. Также он заявил, что власти Москвы продлили ограничительные меры из-за пандемии коронавируса до конца мая.