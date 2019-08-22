Если урок допускает использование гаджетов, то столичным школьникам не будут запрещать их использовать. Об этом сообщил замруководителя департамента образования и науки Москвы Александр Молотков.
Ребёнка надо научить правильно этим пользоваться, чтобы не отвлекало его от чего-то важного. Если урок позволяет использовать гаджет в образовательных целях, то ребёнок может его использовать, будь то планшет или телефон, — цитирует его агентство «Москва».
При этом Московская электронная школа в качестве инструмента для образовательного процесса допускает использование телефонов и планшетов, отметил он.
В данной среде это — инструмент для общения, входа в цифровую образовательную среду и выполнения тех или иных действий, — пояснил Молотков.
Ранее депутат Госдумы Геннадий Онищенко поддержал идею Минпросвещения ограничить использование мобильных телефонов в школах, писал News.ru.