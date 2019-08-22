Курсант петербургской Военно-космической академии имени Можайского Вадим Осипов через адвоката обжаловал решение Московского окружного военного суда о направлении на принудительное лечение. Направить его на лечение было решено после результатов экспертизы, признавшей Осипова невменяемым. Жалоба подана в Верховный суд и будет рассмотрена 29 августа. Об этом News.ru сообщил его адвокат Виталий Черкасов.

Мы считаем, что суд необоснованно отправил его на экспертизу, которая признала его невменяемым. У нас уже имелось заключение, что он здоров. Кроме того, он неоднократно обследовался при поступлении, был признан...