https://static.news.ru/photo/f7304610-474e-11ea-a2b0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Управление ГИБДД по Москве оштрафовало водителей электробусов (принадлежат «Мосгортрансу»), которые были украшены новогодними гирляндами. По мнению ведомства, украшения нарушают действующие нормы.

Как сообщает «Коммерсант», оштрафованы также были должностные лица «Мосгортранса», отвечающие за выпуск электробусов на линию.

Проверка была связана с обращением члена экспертной группы при общественном совете Росаккредитации Григория Шухмана, который просил оценить светотехнику на предмет нарушений техрегламента Таможенного союза о безопасности колёсных транспортных средств.

Итоги проверки показали, что оформление общественного транспорта нарушает «Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации» и закон «О безопасности дорожного движения».

Как ранее писал NEWS.ru, независимый автоэксперт Дмитрий Попов не видит ничего необычного в возможном ужесточении наказаний для водителей, нарушивших ПДД.