https://static.news.ru/photo/b3257b6c-514d-11ea-9c6a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Портал мэра и правительства Москвы

В вузах и учреждениях дополнительного образования Москвы 22 февраля пройдут мастер-классы и лекции для учащихся столичных школ. Об этом сообщается на городском портале мэра и правительства.

Так, в рамках проекта «Суббота московского школьника» в Национальном исследовательском медицинском университете имени Н.И. Пирогова слушателям расскажут об истории люминесценции, передаёт «Москва 24».

В Московском государственном техническом университете гражданской авиации школьники узнают, как программировать квадрокоптер. Подростки, интересующиеся глубокими нейронными сетями и работой искусственного интеллекта, найдут ответы на свои вопросы на мастер-классах в Институте проблем управления имени В.А. Трапезникова Российской академии наук.

Московский детско-юношеский центр экологии, краеведения и туризма предлагает посетить лекции о русских исследованиях Австралии. Школьникам будет также интересно побывать на мастер-классе в Российском государственном социальном университете. Там им расскажут, как не стать жертвой мошенников, расплачиваясь банковскими картами.

А вот в Московском финансово-юридическом университете слушатели лекций смогут почувствовать себя настоящими криминалистами и научиться составлять фоторобот человека, находящегося в розыске.

Лекции и мастер-классы «Субботы московского школьника» входят в ранее запущенный в столице образовательный проект «Москваполис». К участию в нём приглашены не только ученики школ, но и студенты.

Как писал NEWS.ru, ранее зампред комитета Госдумы по науке и образованию Геннадий Онищенко предложил убрать из школьных учебников произведения с бранью.