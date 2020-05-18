Московские власти призвали к утилизации масок по особым правилам

https://static.news.ru/photo/e3bc77c4-98f8-11ea-8179-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wolfram Steinberg/dpa/Global Look Press

Средства индивидуальной защиты в период пандемии коронавируса необходимо утилизировать по особым правилам, сообщили представители пресс-службы департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы.

В ведомстве подчеркнули, что маски и перчатки нельзя разбрасывать по городу, поскольку на их поверхностях могут остаться бактерии. Средства защиты нужно складывать в отдельный пакет, который можно герметично закрыть. После этого пакет с содержимым оставляется в доме на трое суток. Только по истечении этого времени его можно выкидывать.

Средства индивидуальной защиты не подлежат переработке, поэтому пакет с ними следует отправить в серый контейнер, который предназначен для смешанных отходов. Для большей надёжности так следует поступать с любыми средствами личной гигиены, контактирующими со слизистыми, — приводит ТАСС сообщение департамента.

В качестве альтернативы ведомство предложило использование многоразовых масок, утилизацией которых придётся заниматься не так часто.

Как ранее писал NEWS.ru, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что люди должны носить медицинские маски во всех общественных местах, транспорте и на рабочем месте.