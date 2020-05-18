Московские власти отменили штраф прикованному к кровати инвалиду

https://static.news.ru/photo/b54e194e-9941-11ea-bc42-fa163e074e61_660.jpg Ирина Карабулатова (архивное фото) Фото: Ирина Карабулатова/vk.com

Руководитель Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков заявил, что столичные власти отменили штраф за нарушение самоизоляции, который выписали прикованной к кровати профессору РУДН Ирине Карабулатовой.

Он отметил, что в Главконтроле разобрались с ситуацией. По его данным, женщина не нарушала карантинных ограничений, передаёт РИА Новости.

Политик добавил, что власти будут рассматривать каждую жалобу в индивидуальном порядке.

Как писал NEWS.ru, штраф в 4 тысячи рублей получила профессор РУДН Ирина Карабулатова. Причиной денежного взыскания стало отсутствие приложения «Социальный мониторинг».

Как рассказала Карабулатова, в период эпидемии у неё обострилось хроническое заболевание. Она вызвала врача, который диагностировал у женщины ОРВИ. Во время посещения доктора профессор подписала постановление о необходимости соблюдения изоляции.

Через некоторое время Карабулатовой пришёл штраф. Сама профессор сообщила, что у неё нарушено 90% двигательных функций, поэтому она, по собственным словам, уже год «соблюдает самоизоляцию». Как отметила педагог, её оштрафовали без предупреждений или звонков за отсутствие приложения «Социальный мониторинг».