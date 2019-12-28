https://static.news.ru/photo/4e1466a6-297b-11ea-888a-fa163e074e61_660.jpg Фото: jet.age/instagram.com

Первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк объяснил, для чего на Тверскую улицу привезли искусственный снег.

Это небольшое количество снега для сноубордической горки, которая монтируется сейчас к новогодним праздникам, — заявил Немерюк в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Также он добавил, что горка, созданная аналогичным способом, функционирует на Арбате с 13 декабря.

Как ранее писал NEWS.ru, в парк «Зарядье» завезли снег, чтобы жители столицы и гости «прониклись новогодней атмосферой», сообщает пресс-служба парка.