Московские силовики задержали кандидата в депутаты Госдумы

Сотрудники полиции задержали в Москве кандидата в депутаты Государственной думы от партии «Яблоко» Кирилла Гончарова. В этот момент он проводил встречу с избирателями. Об этом сам политик сообщил в Telegram.

Гончаров проводил встречу с жителями столичного района Дорогомилово.

Строительная мафия в Дорогомилово захватила землю, но полиция не на стороне жителей, — написал он.

Позднее он сообщил, что силовики привезли его в районный ОВД, где пытались отобрать телефон. До утра его оставили в отделе полиции.

По информации «ОВД-Инфо», также задержали двоих волонтёров — кандидата Ивана Дорофеева и Антона Сурина. Политик рассказал, что встреча проходила возле территории, огороженной для застройки. Он вместе с другими участниками встречи планировал демонтировать забор.

26 июня главу фракции КПРФ в Мосгордуме Николая Зубрилина и ещё девять человек задержали в центре Москвы в ходе мероприятия противников вакцинации. Митинг прошёл на Пушкинской площади в формате встречи с депутатом Госдумы от КПРФ Валерием Рашкиным. Журналисты оценили число участников примерно в тысячу человек.

Люди выступали против принудительной вакцинации. Некоторые участники делились теориями заговора о прививках и средствах индивидуальной защиты.