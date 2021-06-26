Главу московских коммунистов задержали на митинге

Силовики задержали на митинге против принудительной вакцинации в Москве главу фракции КПРФ в Московской городской думе Николая Зубрилина. Об этом журналистам РИА Новости рассказала пресс-секретарь фракции Никита Попов.

По её словам, политик, вероятно, уже доставлен в отделение полиции. Других депутатов МГД не задерживали.

Акция проходила мирно и уже подходила к концу, как вдруг начали задерживать. Полиция посчитала, что это митинг, а не встреча с депутатом, — подчеркнула она.

Всего силовики задержали 10 человек.

Задержания проходили жёстко, полицейские несли людей на руках и заламывали им руки за спиной. Силовики в разговорах обещали «встать за Россию стеной» и «не допустить Майдана».

Митинг прошёл на Пушкинской площади в формате встречи с депутатом Госдумы от КПРФ Валерием Рашкиным. Журналисты оценили число участников примерно в тысячу человек.

Люди выступали против принудительной вакцинации. Некоторые участники делились теориями заговора о прививках и средствах индивидуальной защиты.

Перед началом акции полицейские задержали Регину Кузьмину, которая хотела принять участие в митинге. Кроме того, на Пушкинской площади задержали человека с плакатом в поддержку политзаключённых и оппозиционера Алексея Навального.