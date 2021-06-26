Москвичи вышли на митинг против принудительной вакцинации

Митинг против введения принудительной вакцинации начался на Пушкинской площади в Москве. Он проходит в формате встречи с депутатом Госдумы от КПРФ Валерием Рашкиным. Об этом пишет Readovka.

Журналисты отмечают , что людей собралось «не слишком много». «Дождь» оценил число участников в несколько десятков человек.

SOTA пишет , что участники мероприятия не соблюдают социальную дистанцию и не носят средства индивидуальной защиты. Участники общаются друг с другом о «генетическом эксперименте над людьми» в виде вакцинации. Одна женщина советует людям ни в коем случае не прививаться, так как «лучше умереть на своих ногах».

Мы не знаем, что вшито в эти медицинские маски! — заявил один из спикеров.

Сам Рашкин в своём выступлении заявил, что отступать перед принудительной вакцинации некуда. Также он затронул другие политические темы — повышение пенсионного возраста и «обнуление» президентских сроков.

Вокруг стоят полицейские, которые напоминают о необходимости надевать маски и соблюдать дистанцию.

Перед началом мероприятия полицейские задержали Регину Кузьмину, которая хотела принять участие в митинге. Кроме того, на Пушкинской площади задержали человека с плакатом в поддержку оппозиционера Алексея Навального.