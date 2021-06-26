Москвичи вышли на митинг против принудительной вакцинации

Митинг против введения принудительной вакцинации начался на Пушкинской площади в Москве. Он проходит в формате встречи с депутатом Госдумы от КПРФ Валерием Рашкиным. Об этом пишет Readovka.
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Мы не знаем, что вшито в эти медицинские маски! — заявил один из спикеров.
Сам Рашкин в своём выступлении заявил, что отступать перед принудительной вакцинации некуда. Также он затронул другие политические темы — повышение пенсионного возраста и «обнуление» президентских сроков.
Вокруг стоят полицейские, которые напоминают о необходимости надевать маски и соблюдать дистанцию.
Перед началом мероприятия полицейские задержали Регину Кузьмину, которая хотела принять участие в митинге. Кроме того, на Пушкинской площади задержали человека с плакатом в поддержку оппозиционера Алексея Навального.